€86 млн на захист енергооб'єктів: Уряд перерозподілив кошти Європейського інвестбанку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Фото: пресслужба Уряду

Україна перенаправить кошти в рамках позики від Європейського інвестиційного банку на захист та модернізацію енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій.

Відповідне рішення Уряд ухвалив 8 жовтня, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Додаткові 86 млн євро направимо на зведення систем захисту навколо енергетичних об’єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак», — заявив Шмигаль.

Він також підкреслив, що, незважаючи на спроби ворога атакувати українські енергетичні об'єкти, ситуація в енергетиці залишається стабільною.

«МикВісті» інформували, що Уряд надавав вказівку облаштувати адміністративні будівлі, лікарні та школи сонячними панелям.