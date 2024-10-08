€86 млн на захист енергооб'єктів: Уряд перерозподілив кошти Європейського інвестбанку
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- Світлана Іванченко
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20:17, 08 жовтня, 2024
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Україна перенаправить кошти в рамках позики від Європейського інвестиційного банку на захист та модернізацію енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій.
Відповідне рішення Уряд ухвалив 8 жовтня, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Додаткові 86 млн євро направимо на зведення систем захисту навколо енергетичних об’єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак», — заявив Шмигаль.
Він також підкреслив, що, незважаючи на спроби ворога атакувати українські енергетичні об'єкти, ситуація в енергетиці залишається стабільною.
«МикВісті» інформували, що Уряд надавав вказівку облаштувати адміністративні будівлі, лікарні та школи сонячними панелям.
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