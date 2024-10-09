По 20 та 30 тисяч гривень: у Миколаєві збільшили суми виплат пораненим та сім'ям загиблих від обстрілів

Пошкождений будинок на Пограничній, 43. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів російських військ.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Миколаївської міської ради у середу, 9 жовтня, повідомляють «МикВісті».

У проєкті рішення зазначається, що цивільним, які були поранені внаслідок ракетних обстрілів на території міста виплачуватимуть по 20 тисяч гривень. Раніше ця сума складала 10 тисяч гривень.

Також сім'ям загиблих цивільних на території міста виплачуватимуть одноразову допомогу у 30 тисяч гривень. До цього виплачували по 20 тисяч гривень.

Крім того, рішенням виконкому ввели новий пункт у перелік заходів програми «Соціальний захист» щодо відшкодування вартості встановлення надгробків загиблим (померлим) містянам внаслідок ворожих обстрілів.

«До цього часу ми платили тільки у зв’язку зі смертю цих цивільних, які загинули в нашому місті. Зараз містяни також матимуть право на компенсацію за встановлення нагробків», — додав директора департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергія Василенка.

Нагадаємо, що з понад 126 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території Миколаївської області, виплати у 2024 році продовжують отримувати лише 33 тисячі громадян.