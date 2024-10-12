Туреччина вводить мита на сталь з Росії та Азії

Туреччина запровадила мито на сталь з Росії. Фото для ілюстрації з сайту gmk.center

Туреччина ввела антидемпінгові мита на імпорт стальної продукції з Росії, Китаю, Індії та Японії.

Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Як заявив генеральний секретар Турецької асоціації виробників сталі Вейсел Яян, нові мита вплинуть на близько 4 мільйонів тонн продукції, загальна вартість якої становить від 2 до 2,2 мільярда доларів. За інформацією видання, ставки мит коливатимуться від 6,1% до 43,31% від собівартості, вартості страхування та транспортування, що спрямовано на захист вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції.

Найвищі ставки передбачені для продукції з Китаю — від 15% до 43%, тоді як імпорт з Росії, Індії та Японії оподатковується за ставками від 6% до 9%.

Після цього оголошення акції турецьких виробників сталі, зокрема Erdemir, зросли на 2,48%, досягнувши рівня 2,11%, тоді як акції Isdemir піднялися на 2,2%.

«Ми розглядаємо цей розвиток подій як позитивний для виробників гарячекатаного плоского прокату, зокрема Işdemir і Erdemir», — зазначив брокер Деніз Ятирим.

Він зазначив, що це може сприяти зростанню оптимізму і в інших секторах.

Вейсел Яян також підкреслив, що після запровадження мит очікує зростання завантаженості потужностей турецьких виробників гарячекатаного плоского прокату.

Зазначимо, що антидемпінгове мито — особливий вид мита, що накладається на імпортовані товари, які реалізуються за демпінговими цінами (нижчими від їх нормальної вартості в країні вивозу чи внутрішніх цін країни, що імпортує), або з товарів, що ввозяться з держав, які субсидують експорт.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС ухвалила постанову про введення заборонних мит на зернові продукти, імпортовані з Росії та Білорусі.