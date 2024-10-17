НАБУ підозрює нардепку з Миколаєва у незаконному збагаченні

Ірина Кормишкіна, фото з відкритих джерел

Народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зазначимо, що НАБУ не називає прізвище нардепки, проте журналіст Олег Новіков зазначає, що йдеться саме про Ірину Кормишкіну.

«За даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 мільйонів гривень. За них згодом було придбано будинок на Одещині, в якому народна обраниця наразі проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 мільйона гривень, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 мільйонів гривень», — повідомляє НАБУ.

Зазначимо, що сама нардепка поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйонів гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйони гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

За аналітикою Руху ЧЕСНО, Ірина Аллахвердієва потрапила до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9-го скликання. Згідно з дослідженням, з початку 2022 року до травня 2023 року вона пропустила 31% голосувань.