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З 1 листопада НБУ почне вилучати з обігу банкноти старого зразка

Ілюстраційне фото пресслужби НБУІлюстраційне фото пресслужби НБУ

З 1 листопада цього року  Національний банк України починає вилучати з обігу банкноти номіналом 50 і 200 грн зразків 2003-2007 років. 

Про це проінформувала пресслужба НБУ.

Як зазначається у повідомлені, банкноти поступово замінюватимуть на купюри сучасного зразка 2014 року та наступних років випуску. При цьому старі купюри залишатимуться дійсним, їх не потрібно спеціально обмінювати.

«Поступова заміна банкнот 50 і 200 гривень старого зразка завершить процес осучаснення банкнотно-монетного ряду гривні», — впевнені у НБУ.

У відомстві нагадали, що наразі триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:

  • 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років — з 1 жовтня 2020 року;
  • 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років — з 1 січня 2023 року;
  • 500 гривень — з 1 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялось, що за тиждень НБУ продав майже $519 млн на міжбанку.

Нагадаємо, за прогнозами Національного банку внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.

Крім того, з початку повномасштабної війни НБУ запровадив обмеження на вивезення валюти за кордон для приватного бізнесу, навіть коли йдеться про погашення зовнішніх боргів. Однак уряд України готовий піти на поступки великим компаніям.

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