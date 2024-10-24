ЗМІ опублікували рейтинг найвищих зарплат українських дипломатів

Зарплати послів після вирахування податків. Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net

Стало відомо, скільки заробили українські посли по всьому світу у 2024 році. Найвищу зарплату отримав Марко Шевченко, колишній посол України в Молдові, який у середньому за місяць заробляв понад 102 тисячі гривень. Через додаткові надбавки дипломат продовжував отримувати виплати після звільнення. Так, у серпні виплата склала понад 186 тисяч гривень.

Ці дані оприлюднила LIGA.net, посилаючись на Міністерство закордонних справ України.

На другому місці в рейтингу опинився Юрій Дюдін, посол України в Чилі, із зарплатою близько 64 тисячі гривень на місяць.

Третє місце посів Василь Химинець, посол в Австрії, із понад 63,5 тисяч гривень.

Четверте місце розділили Олексій Макеєв, посол у Німеччині та Василь Зварич, посол у Польщі та Чехії, які заробляли понад 63 тисячі гривень.

П'яте місце зайняв Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач ЗСУ, який у липні-серпні 2024 року, як посол у Великій Британії, отримував майже 60 тисяч гривень.

Серед найбільш високооплачуваних дипломатів також знаходяться посли України в Єгипті, Франції, Японії, Туреччині.

У середньому, зарплата українських послів у 2024 році перевищує 56 тисяч гривень на місяць після вирахування податків. Крім зарплат, дипломати мають додаткові соціальні гарантії: компенсації за відрядження, оплата житла, медичних послуг, навчання дітей.

Нагадаємо, у травні 2024 року Валерія Залужного призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Раніше Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».