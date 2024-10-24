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Будівництво заводу з виробництва Bayraktar планують завершити до 2025 року

Безпілотник Bayraktar. Фото з відкритих джерелБезпілотник Bayraktar. Фото з відкритих джерел

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року. 

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив, що завод готовий на 80%, і необхідне обладнання вже замовлене. Виробництво безпілотників, таких як Bayraktar TB2 або їх модернізована версія TB3, почнеться після завершення будівництва, хоча його запуск залежить від розвитку війни.

Дрони Baykar набули популярності завдяки успішному використанню українськими військовими під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, компанія Baykar безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.

Крім того, литовський медійник отримав відзнаку від української розвідки за збір коштів на «Байрактар».

Раніше, турецкий производитель дронов Baykar Makina провел презентацию прототипа нового боевого БПЛА.

 

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