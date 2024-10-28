Швеція виділить для України гуманітарної допомоги на понад $10 млн

Прапор Швеції на будівлі Ригсдагу у Стокгольмі, ілюстративне фото: Getty Images

Уряд Швеції погодив для України пакета гуманітарної допомоги на 110 мільйонів шведських крон (понад 10,3 мільйона доларів). В основному підтримка призначена для задоволення збільшених потреб напередодні зими.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Швеції.

Крім того, кошти спрямують також на розмінування, допомогу біженцям і жінкам, які постраждали від сексуального насильства.

— Росія націлилася на цивільну інфраструктуру й позбавила Україну значної частини тепло- та електропостачання. Звісно, чим холодніше, тим серйозніші наслідки. Тому значна частина населення зазнає труднощів з опаленням своїх будинків і приготуванням їжі. Саме тому уряд вирішив виділити 110 мільйонів крон низці гуманітарних організацій в Україні, — йдеться в заяві міністра іноземного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Беньяміна Дуса.

Гуманітарний пакет допомоги буде розділений між чотирма організаціями. Український Червоний Хрест отримає 50 мільйонів крон (4,7 мільйонів доларів), ПРООН — 30 мільйонів млн крон (2,8 мільйонів доларів), УВКБ ООН — 20 мільйонів крон (1,8 мільйонів доларів), Фонд ООН у галузі народонаселення — 10 мільйонів крон (понад 941 тисяча доларів).

Нагадаємо, Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.