Які штори модні: тренди 2025 року

Оформляючи інтер'єр вітальні, спальні, кухні та іншого приміщення, важливо продумати кожну деталь. Гармонійне поєднання м'яких та корпусних меблів, матеріалу оздоблення стін, домашнього текстилю допомагає створити затишок. Не менш важлива деталь інтер'єру – вікна та їх оформлення. Найкращим вибором незмінно залишаються штори. Ви можете вибрати такі вироби у різноманітних варіантах виконання з урахуванням забарвлення, фактури тканини, фасону. Якщо ви плануєте робити косметичний (капітальний) ремонт або з нуля облаштовувати нове житло, можна штори купити в будь-якому дизайні, що сподобався. Оформляючи інтер'єр, варто звернути увагу на тренди. Це допоможе красиво і зі смаком облаштувати житло, дотримуючись тенденцій. Пропонуємо дізнатися, які штори зараз модні для оформлення вікон у різних приміщеннях.

Яка тканина для штор зараз модна: огляд кращих варіантів

У трендах незмінно залишаються натуральні тканини у природних відтінках. Штори з такими характеристиками внесуть нотки затишку та гармонії у ваше житло. Натуральні тони можна вписати в різні стилі оформлення інтер'єру.

Які штори в моді в 2025 році з урахуванням кольорів:

Біж. Сміливо вибирайте штори у такому виконанні для стильного оформлення віталень та спалень у стилі прованс. Це підходящий варіант для приміщень, в яких встановлені класичні дерев'яні меблі.

Теракот. Розглядаючи, які штори та гардини зараз у моді, виділимо моделі, виконані в цьому розкішному відтінку. Теракотовий колір додає нотки тепла та елегантності в інтер'єр. Особливо ефектно штори у такому виконанні виглядають на вікні, підвіконня якого прикрашене натуральними декоративними рослинами. З теракотовою тканиною гармонійно виглядає декор, виготовлений із ротанга, кераміки або натуральної деревини.

Оливкова. В інтер'єрі такий колір має заспокійливий і розслаблюючий ефект. Штори та гардини, виконані з натуральної тканини оливкових тонів, стильно поєднуються з бежевими та кремовими предметами меблів та текстилем.

Сірий. Розглядаючи, які штори зараз модні, не можна не виділити моделі в нейтральному сірому кольорі. Такі вироби стануть гармонійним доповненням до інтер'єру, оформленого в скандинавському стилі. Сірий вишукано поєднується із чистим білим, блідо-зеленим, чорним, оливковим.

Вибираючи, які тюлі та штори в моді, звертайте також увагу на індивідуальні уподобання в кольорах. Відтінки, яким ви надали переваги, повинні викликати відчуття затишку та дарувати естетичне задоволення.

Розглядаючи різноманітність тканин, у тому числі отримують стильні штори, виділимо натуральні матеріали. У трендах незмінно залишаються фактурні лляні вироби із видимою канвою. Штори, виготовлені з щільної натуральної тканини, подарують затишок і взимку, і влітку. Серед тканин, які будуть у моді у 2025 році, виділяють жаккард у натуральному чи комбінованому виконанні. Штори, отримані з такої тканини, ідеально підійдуть як для будь-яких приміщень, включаючи кухні, спальні, вітальні та дитячі кімнати. Відомий в Україні салон Алсер пропонує індивідуальне пошиття модних дизайнерських штор із жакарду на будь-який смак та бюджет. У каталозі також можна вибрати дорогі преміальні моделі. Наприклад, красу та елегантність успішно поєднують оксамитові моделі. Виглядають вони по-справжньому дорого. Тому оксамитові тканини у різних варіантах відтінків внесуть нотки розкоші та стилю в оформлення інтер'єру.

Які штори в моді у 2025 році: огляд трендових варіантів

Насамперед виділимо класичні вироби, доступні у різноманітності фактур та кольорів. У моді залишаються моделі довжиною рівня статі. Такі вироби допомагають візуально збільшити висоту стель, зробити кімнату більш просторою та просторою. Класичні штори часто доповнюють елегантним драпіруванням, особливо, якщо вибирають однотонні варіанти. Моделі можна поєднувати з тюлем у тон або виконаною у контрастному кольорі.

Серед модних штор у 2025 році виділяють практичний та стильний варіант «Блакати». Це найкращий вибір для створення комфорту, особливо якщо вікна виходять на східну сторону, або коли доводиться жити в районі з яскравою ілюмінацією. Модні “блекаут” допомагають регулювати інтенсивне денне освітлення та створювати ідеальні умови для відпочинку у будь-який час доби. Вироби виконані з особливої тришарової тканини, яку пропонують у різноманітності відтінків для гармонійного доповнення інтер'єру. Трендові «блекуат» можна поєднувати з легким тюлем у тон.

Стильно вписати в оформлення інтер'єру завжди можна актуальні римські штори. Вироби доступні як у пастельних, так і яскравих кольорах. Тому ви зможете вибрати саме той варіант, який привабливо впишеться в дизайн інтер'єру. Римські моделі краще купувати для оформлення приміщення у стилі мінімалізм чи лофт. Їхні полотна щільно прилягають до рами, тому не розлітаються при протягу.

Ще один актуальний у 2025 році варіант – японські. Складаються із широких вертикальних полотен, які красиво вписуються в мінімалістичний інтер'єр. Допомагають зі смаком оформити житлову кімнату чи кухню. Моделі доступні як в одному кольорі, так і комбінації відтінків.

Штори в будь-якому стилі та варіанті виконання краще купувати на замовлення, враховуючи розміри вікон та підвіконь. Таким чином ви отримаєте естетично привабливу та якісну модель, яка подарує красу та затишок.