«Діалог влади та бізнесу»: впровадження програми «Національний кешбек» на Миколаївщині

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу», фото: Миколаївська ОДА

У вівторок, 29 жовтня, начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов та очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провели онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу».

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

До зустрічі долучилося понад 50 учасників, серед яких представники сфери торгівлі, харчової, легкої та суднобудівної промисловості тощо.

«Обговорили питання, повʼязані з програмою «Національний кешбек». Зокрема, шляхи залучення максимальної кількості підприємців Миколаївщини до програми, задля того, аби населення отримувало ще більше кешбеку, а місцевий бізнес – прибутку. Учасники заходу мали змогу поділитися як успішним досвідом приєднання до програми, так і труднощами, які з цим виникають», – йдеться у повідомленні.

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу», фото: Миколаївська ОДА

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу», фото: Миколаївська ОДА

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу», фото: Миколаївська ОДА

Позитивним досвідом реєстрації поділилися керівниця ТОВ «Лакомка» Олена Бут та керівниця ТОВ «Миколаївський хлібзавод №1» Альона Ракова. За їх словами процес не зайняв багато часу, жодних труднощів не виникло.

За словами підприємців, які ще не встигли стати учасниками програми «Національний кешбек», ними здійснюються всі необхідні заходи задля технічного удосконалення власного програмного забезпечення підприємств, після чого вони матимуть змогу доєднатися до програми.

З проблемним питанням щодо недосконалого механізму реєстрації учасників програми звернулася директорка ТОВ компанії «Залізо» Наталя Ніколаєнко. Своєю чергою Олександр Корольов запропонував пані Наталі конкретизувати проблемні моменти та надати своє бачення щодо їх вирішення. Після чого Миколаївська ОВА направить зазначені пропозиції на розгляд до Міністерства економіки України.

По завершенню обговорень Олександр Корольов підкреслив, що такі зустрічі будуть проводитися на регулярній основі.

«Бізнес відіграє важливу роль в розвитку економіки всієї країни, адже він формує зайнятість населення й, сплачуючи податки та збори, формує ресурс для військового забезпечення. Тому, в сьогоднішніх реаліях, для нас дуже важливо не бути байдужими та допомагати долати виклики, з якими стикаються наші підприємці», – сказав він.

Олександр Корольов, фото: Миколаївська ОДА

Антон Табунщик, фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, платформу «Діалог влади та бізнесу» створили за дорученням Володимира Зеленського для оперативного розв'язання проблемних питань підприємців у кожній області та територіальній громаді на базі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Головним завданням ініціативи є покращення економічного та інвестиційного клімату в усіх областях, збільшення кількості нових підприємств та розширення наявних виробництв, покращення динаміки надходжень до місцевих бюджетів тощо.