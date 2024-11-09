Швеція виділить ₴7,6 млн на відновлення села на Херсонщині, — посол
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- Юлія Бойченко
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15:29, 09 листопада, 2024
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Швеція виділить 7,6 мільйона гривень на допомогу селу Зміївка у Херсонській області.
Про це сказав посол Швеції в Україні Мартін Оберг, передає «Укрінформ».
Ці гроші витратять на відновлення будинків та культурної спадщини села, а також літній відпочинок дітей у Швеції.
«Звичайно, це лише маленька частина, як Швеція підтримує Україну. Ця допомога – від гуманітарної і до озброєння. І ми це робимо не лише тому, що ми любимо Херсон, але й тому, що Україна бореться за ті ж цінності, які в нас є», – сказав посол.
Він нагадав, що король та королева Швеції у 2008 році побували у Зміївці. А саме село було засноване 1782 року шведськими поселенцями.
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Зміївка потрапила під російську окупацію. Того ж року село звільнили.
Через наближеність до Дніпра російська армія стала обстрілювати Зміївку. Це призвело до пошкодження або руйнування більше половини будинків, а також великої депопуляції – станом на червень 2024 року, в селі жили менше 100 людей з 2800, які проживало у Зміївці до повномасштабного вторгнення, повідомляє МОСТ.
Нагадаємо, що Швеція виділила понад 56 мільйона євро на допомогу українській енергосистемі, зокрема Миколаєву.
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