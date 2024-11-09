Швеція виділить ₴7,6 млн на відновлення села на Херсонщині, — посол

Село Зміївка у Херсонській області, 2023 рік, фото: Армія Inform

Швеція виділить 7,6 мільйона гривень на допомогу селу Зміївка у Херсонській області.

Про це сказав посол Швеції в Україні Мартін Оберг, передає «Укрінформ».

Ці гроші витратять на відновлення будинків та культурної спадщини села, а також літній відпочинок дітей у Швеції.

«Звичайно, це лише маленька частина, як Швеція підтримує Україну. Ця допомога – від гуманітарної і до озброєння. І ми це робимо не лише тому, що ми любимо Херсон, але й тому, що Україна бореться за ті ж цінності, які в нас є», – сказав посол.

Він нагадав, що король та королева Швеції у 2008 році побували у Зміївці. А саме село було засноване 1782 року шведськими поселенцями.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Зміївка потрапила під російську окупацію. Того ж року село звільнили.

Через наближеність до Дніпра російська армія стала обстрілювати Зміївку. Це призвело до пошкодження або руйнування більше половини будинків, а також великої депопуляції – станом на червень 2024 року, в селі жили менше 100 людей з 2800, які проживало у Зміївці до повномасштабного вторгнення, повідомляє МОСТ.

Нагадаємо, що Швеція виділила понад 56 мільйона євро на допомогу українській енергосистемі, зокрема Миколаєву.