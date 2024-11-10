Міністр освіти Лісовий пояснив, як учителям отримати «тисячу» до зарплати у наступному році

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

З 1 січня 2025 року вчителі українських загальноосвітніх шкіл щомісяця отримуватимуть доплати до зарплати, незалежно від їхнього досвіду чи місця роботи.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснив у телемарафоні, що механізм виплат буде автоматизований, тож педагогам не доведеться здійснювати додаткові дії.

Міністерство освіти й науки відповідатиме за контроль над впровадженням цієї ініціативи. На її фінансування в держбюджеті на 2025 рік закладено 12 мільярдів гривень, отриманих від міжнародних партнерів, але для повного впровадження зарплатної реформи, за словами міністра, знадобиться щонайменше 40 мільярдів гривень.

«У нас розроблений сценарій підняття зарплати, який потребує за поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників – 300 мільярдів гривень. Тому ми вирішили використати наявні кошти, аби зробити таку доплату», — зазначив Оксен Лісовий.

МОН планує поступове збільшення доплат для вчителів залежно від появи додаткових ресурсів. Підвищення зарплат є також актуальним для педагогів інших закладів, таких як професійно-технічні установи, дитсадки й коледжі, але фінансування для цих категорій здебільшого залежить від місцевих органів влади.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.