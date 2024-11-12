В Південноукраїнську планують за ₴4,5 млн придбати новий сміттєвоз

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «МикВісті»

В місті Південноукраїнськ Миколаївської області планують придбати новий сміттєвоз з боковим завантаженням. Оголошена вартість складає 4,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник — комунальне підприємство «Служба комунального господарства». Підрядник повинен буде поставити техніку до 10 грудня 2024 року.

Новий сміттєвоз, згідно тендерної документації, має відповідати певним технічним вимогам. він має бути обладнаний кондиціонером, електричними склопідіймачами, мати підігрів дзеркал заднього виду та протитуманні фари. Місткість бункеру для сміття має бути не менше 13 кубічних метрів, а система навантаження — механізованою. Водночас ущільнення твердих побутових відходів має виконуватись за допомогою пресувальної плити.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 20 листопада.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни міжнародні партнери допомогли оновити близько 70% спеціалізованої техніки комунального підприємства «Миколаївкомунтранс».

Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Миколаївкомунтранс» завдяки партнерам оновив 70% своєї техніки: як сьогодні виглядає автопарк візника сміття?».