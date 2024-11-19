Суд Миколаєва визнав недійсним договір на ₴38,8 млн на реконструкцію магістрального водогону

Обстеження водогону, фото: Суспільне Миколаїв

Господарський суд задовольнив позов Миколаївської обласної прокуратури та визнав недійсним договір підряду на реконструкцію магістрального водогону.

Про це йдеться у рішенні суду, ухваленому від 30 жовтня.

Зазначимо, що вартість робіт у договорі, укладеному торік у листопаді між Департаментом містобудування і капбудівництва та ТОВ «Миколаївміськбуд», становила 38,8 мільйона гривень. Він передбачав реконструкцію водогону Д 600 мм по вулиці Флотська від вулиці Шептицького до НСВ «Північний» за адресою: вулиця Архітектора Старова, 3/1.

Роботи мали завершити у грудні 2024 року, проте у червні угоду було розірвано за згодою сторінку без внесення коштів.

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Як зазначено у матеріалах справи, у договорі були виявлені порушення, які стали підставою для визнання його недійсним.

Також суд постановив стягнути на користь Миколаївської обласної прокуратури судові збори в розмірі 1211,2 гривні з кожної зі сторін: як з департаменту Миколаївської ОВА, так і з ТОВ «Миколаївміськбуд».

Нагадаємо, що даний тендер на реконструкцію вказаної ділянки є одним із 12 договорів, укладених у 2023 році. Загальна сума усіх становила 1,3 мільярди гривень, про що писав у серпні Nikcenter. Старі труби діаметром 600-1000 мм підрядники мають замінити на поліетиленові.

Підрядниками обрано ТОВ «Миколаївміськбуд» (355 мільйонів гривень), ТОВ «Одесаспеценерго» (242 мільйонів гривень) та ТОВ «Газводмонтаж» (240 мільйонів гривень).

У жовтні 2023 року видання «Наші гроші» проаналізувало закупівлі Департаменту містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази.

Тоді ж голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, реагуючи на вказану публікацію, заявив, що відзвітує за кожну витрачену копійку, та закликав «не вірити поганим новинам». Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опублікував у Телеграм-каналі.