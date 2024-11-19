Тепло для людей: Кока-Кола та Український Червоний Хрест передають 15 мобільних котелень на Миколаївщину

Система компаній Кока-Кола разом з Українським Червоним Хрестом продовжують співпрацювати задля підтримки українських громад, забезпечуючи їх теплом на початку опалювального сезону. У межах проєкту громадам, які найбільше потребують допомоги, передають мобільні котельні для обігріву закладів соціальної інфраструктури.

Минулого року Вознесенській територіальній громаді Миколаївської області було передано три мобільні котельні для амбулаторії, дитячого садочку та ліцею. Поточного року передаються ще 12 котелень для громад області. Обладнання вже доставлено до м.Первомайськ, с.Олександрівка, с.Веселинове, ⁠с. Коблеве, с.Врадіївка.

Незабаром новенькі мобільні котельні прибудуть до м.Баштанка, м.Нова Одеса та с. Возсіятське. Котельні обігріватимуть об’єкти охорони здоров’я та заклади освіти. На днях котельню від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста отримала Первомайська міська багатопрофільна лікарня.

— Первомайська міська багатопрофільна лікарня була обрана нами та Кока-Кола, тому що це великий центр медичного обслуговування, який знаходиться у другому за величиною місті області. Цей заклад також був в пріоритеті Миколаївської ОВА. Його стара котельня потребувала заміни. Загалом, завдяки співпраці з Кока-Кола, цього року нам вдалося забезпечити 12 заявок щодо надання мобільних котелень. Серед них 5 закладів охорони здоров’я. Ми дуже раді, що усі ці заклади зможуть забезпечувати пацієнтів і співробітників теплом, - коментує голова Миколаївської обласної організації Українського Червоного Хреста Андрій Скороход.

Котельні вітчизняного виробництва і працюють на природному газі та здатні перемикатися на дизельне пальне у разі перебоїв з газопостачанням. Важливим фактором є їхня мобільність, що дозволяє за потреби оперативно переміщати та встановлювати їх у нових місцях.

— Первомайська багатопрофільна лікарня обслуговує не лише мешканців Первомайська, а ще й 7 населених пунктів нашої громади. Звертаються до нас також мешканці Кіровоградщини. У лікарні дуже багато пацієнтів і вкрай важливо, щоб вона безперебійно функціонувала цілодобово. Тому котельня, яка працює і на газу, і на дизелі – це дуже необхідна конструкція для роботи медзакладу, - підкреслює Первомайський міський голова Олег Демченко.

Більш детально про роботу лікарні та необхідність нової котельні розповів Олег Чекрижов, директор комунального підприємства «Первомайська міська багатопрофільна лікарня»: «Ми зараз обслуговуємо 160 тис. населення новоствореного Первомайського району та Ольшанський і Голованівський райони Кіровоградської області. Також до нас поступають мешканці Одещини, біженці, ВПО, військовослужбовці. Ми нікому не відмовляємо. За останні 9 місяців у нас пройшли стаціонарне лікування 11 тис.осіб, ще близько 75 тисяч отримали медичну допомогу і амбулаторно, і стаціонарно. Відверто кажучи, якби не допомога Кока-Кола та УЧХ, ми не знали як пережити зимовий сезон з наступного року. Нинішня котельня, можливо, ще витримала б цей сезон, але не більше. А зараз ми спокійно видихнули, думаю, років 20 цей чудовий опалювальний модуль буде нормально працювати і ми не знатимемо проблем з теплом».

Важливість отримання нової котельні для Первомайська підкреслила і проєктний менеджер по залученню інвестицій Миколаївської ОВА Оксана Баланська: «Первомайщина дуже потерпає від енергетичних атак, особливо напередодні опалювального сезону. Ми розуміємо, що зі зниженням температури проблем з теплопостачанням не уникнути. Враховуючи виклики нашої прифронтової території, важливо, щоб наші лікарняні заклади були енергетично автономними. Саме такі котельні надають цю можливість і впевненість, що медична допомога буде надана за будь-яких умов».

Проєкт щодо забезпечення українських місцевих громад мобільними котельнями розпочався ще минулого року. Тоді понад 110 тисяч українців отримали тепло від мобільних котелень, які доставили у громади Кока-Кола та Український Червоний Хрест. На реалізацію проєкту у 2023 та 2024 роках Система компаній Кока-Кола виділила понад 8,5 млн. доларів США.

За 2 роки проєктом передбачено передача та встановлення 105 котелень. Їхня потужність дозволить обігріти до 600 тисяч квадратних метрів приміщень соціальних закладів по всій Україні.