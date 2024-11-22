Євро впало до найнижчого рівня з листопада 2022 року, — аналітики

Євро впало до найнижчого рівня за два роки. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Євро впало на більш ніж 1%, що є найнижчим рівнем з листопада 2022 року. Це сталося після того, як аналітики відзначили падіння ділової активності в двох найбільших економіках Єврозони.

Про це повідомляє Громадське.

У листопаді Індекс ділової активності в єврозоні знизився з 50 у жовтні до 48,1 у листопаді. Це перший різкий спад з січня 2024 року. Зазначається, що аналітики не передбачали жодних змін.

Як повідомляє Reuters, основні причини зниження — скорочення активності в секторі послуг та рецесія у виробництві. Найбільше постраждали Німеччина та Франція, де внутрішньополітичні кризи знизили довіру інвесторів.

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Bloomberg пише, що євро є однією з найслабших валют у «Групі 10» за останні три місяці, оскільки можливість жорстких мит під час президентства Дональда Трампа в США, може завдати удару економікам європейських країн.

Трейдери побоюються, що євро може досягти паритету з доларом — це відбувалося лише двічі з моменту введення євро у 1999 році.

Керівник відділу дослідження розподілу активів Goldman Sachs Крістіан Мюллер-Гліссманн, зазначив, що ескалація в російсько-українській війні також впливає на економіку Єврозони, додаючи невизначеності.

Повідомляється, що зниження ділової активності може змусити Європейський центральний банк знизити процентні ставки.

При цьому, віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос нещодавно заявив, що посадовцям не слід поспішати з таким кроком через невизначеність, зокрема через зростання напруженості в торгівлі та глобальними конфліктами.

Раніше повідомлялось, що офіційний курс у травні 2024 року уперше в історії подолав позначку 40 гривень за долар.