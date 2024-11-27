З бюджету Миколаївщини перерозподілили кошти на будівництво фортифікацій на Запоріжжі

Будівництво фортифікацій. Фото: фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області додатково спрямовано 203,3 мільйона гривень. Кошти виділено із резервного фонду, зекономленого обласними військовими адміністраціями. Зокрема, із Миколаївської області вилучено 4,8 мільйона гривень.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук.

Загалом вдалося зекономити 258,2 мільйона гривень із бюджету 11 областей України, включаючи Дніпропетровську (72,9 млн грн), Житомирську (44 млн грн), Тернопільську (37,1 млн грн), Волинську (33,6 млн грн), Вінницьку (30 млн грн), Львівську (14 млн грн), Івано-Франківську (11 млн грн), Чернівецьку (9,9 млн грн), Миколаївську (4,8 млн грн), Черкаську (467,8 тис. грн) та Київську (250 тис. грн).

Виділені для Запорізької ОВА 203 мільйони гривень спрямують на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

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Решта зекономлених 54,8 мільйона гривень повернеться до резервного фонду.

Нагадаємо, що станом на серпень Миколаївська область стала першим українським регіоном, у якому завершили будівництво фортифікаційних споруд.

Зазначимо, що у квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.

За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.