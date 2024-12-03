У 2025 році Миколаїв планує витратити ₴212 млн на охорону здоров'я
-
- Олена Козубовська
-
•
-
17:34, 03 грудня, 2024
-
Протягом 2025 року з міського бюджету Миколаєва планують виділити 212 мільйонів гривень на підтримку медичних закладів і послуг для жителів громади.
Така інформація міститься у матеріалах до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, що опубліковані на сайті департаменту фінансів Миколаївської міськради.
Загалом на сферу охорони здоров’я передбачено 212 мільйонів гривень, із них 119,8 мільйона виділять із загального фонду бюджету, а 92,1 мільйона — зі спеціального фонду, зокрема з бюджету розвитку. Основна частина коштів, 192 мільйони гривень, надійде управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
На що збираються витратити кошти:
- 77,5 мільйона гривень — на підтримку шести міських лікарень:
-
- Міська лікарня №1;
- Дитяча лікарня №2;
- Міська лікарня №3;
- Міська лікарня №4;
- Міська лікарня №5;
- Лікарня швидкої медичної допомоги.
- 6,1 мільйона гривень — для пологового будинку №3 на медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим.
- 33 мільйони гривень — на підтримку семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.
- 3,25 мільйона гривень — на зубопротезування та слухові апарати для пільгових категорій населення.
- 14,6 мільйона гривень — для покриття витрат на:
-
- реагенти для лабораторних досліджень;
- судинні та суглобові протези;
- витратні матеріали для кардіологічних досліджень;
- забезпечення засобами догляду за інвалідами.
- 4,6 мільйона гривень — на забезпечення лікувальними продуктами для дітей із рідкісними захворюваннями, а також на безкоштовне забезпечення ліками окремих категорій пацієнтів.
- 8,6 мільйона гривень — на завершення ремонтів медичних закладів, зокрема:
-
- 6,6 мільйона — для відновлення амбулаторії №5 після ракетного удару,
- 2 мільйони — на ремонт реабілітаційного відділення в лікарні №4.
- 72,4 мільйона гривень — на закупівлю нового медичного обладнання та оновлення матеріально-технічної бази лікарень.
Окремо 19,7 мільйона гривень планують виділити на капітальні ремонти лікарень, модернізацію систем пожежної сигналізації та реконструкцію приміщень для створення сучасних медичних центрів, зокрема дитячого діагностичного центру з укриттям та реабілітаційного центру для постраждалих від війни.
Скорочення штату поліклінік Миколаєва
Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.
Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.
Днями у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.
Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.
— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — сказала вона.
Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.
— Скільки буде звільнено людей, скільки буде скорочено? Це юридичні особи, яких ми з 7 маємо зробити 4. Кількість амбулаторій збільшиться на одну. Скільки буде звільнено медпрацівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Що це дасть миколаївцям? Економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу, — сказав Олександр Сєнкевич.
Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.
Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.
Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.
А радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський підтримав оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.
Зазначимо також, що Національна служба здоров'я України не давала жодних рекомендацій з «оптимізації» центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві.
Останні новини про: Бюджет Миколаєва