У 2025 році Миколаїв планує витратити ₴212 млн на охорону здоров'я

Миколаїв хоче виділити ₴212 млн на охорону здоров'я у 2025 році. Архівне фото «МикВісті»

Протягом 2025 року з міського бюджету Миколаєва планують виділити 212 мільйонів гривень на підтримку медичних закладів і послуг для жителів громади.

Така інформація міститься у матеріалах до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, що опубліковані на сайті департаменту фінансів Миколаївської міськради.

Загалом на сферу охорони здоров’я передбачено 212 мільйонів гривень, із них 119,8 мільйона виділять із загального фонду бюджету, а 92,1 мільйона — зі спеціального фонду, зокрема з бюджету розвитку. Основна частина коштів, 192 мільйони гривень, надійде управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

На що збираються витратити кошти:

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77,5 мільйона гривень — на підтримку шести міських лікарень:

Міська лікарня №1; Дитяча лікарня №2; Міська лікарня №3; Міська лікарня №4; Міська лікарня №5; Лікарня швидкої медичної допомоги.

6,1 мільйона гривень — для пологового будинку №3 на медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим.

— для пологового будинку №3 на медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. 33 мільйони гривень — на підтримку семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

— на підтримку семи центрів первинної медико-санітарної допомоги. 3,25 мільйона гривень — на зубопротезування та слухові апарати для пільгових категорій населення.

— на зубопротезування та слухові апарати для пільгових категорій населення. 14,6 мільйона гривень — для покриття витрат на:

реагенти для лабораторних досліджень; судинні та суглобові протези; витратні матеріали для кардіологічних досліджень; забезпечення засобами догляду за інвалідами.

4,6 мільйона гривень — на забезпечення лікувальними продуктами для дітей із рідкісними захворюваннями, а також на безкоштовне забезпечення ліками окремих категорій пацієнтів.

— на забезпечення лікувальними продуктами для дітей із рідкісними захворюваннями, а також на безкоштовне забезпечення ліками окремих категорій пацієнтів. 8,6 мільйона гривень — на завершення ремонтів медичних закладів, зокрема:

6,6 мільйона — для відновлення амбулаторії №5 після ракетного удару, 2 мільйони — на ремонт реабілітаційного відділення в лікарні №4.

72,4 мільйона гривень — на закупівлю нового медичного обладнання та оновлення матеріально-технічної бази лікарень.

Окремо 19,7 мільйона гривень планують виділити на капітальні ремонти лікарень, модернізацію систем пожежної сигналізації та реконструкцію приміщень для створення сучасних медичних центрів, зокрема дитячого діагностичного центру з укриттям та реабілітаційного центру для постраждалих від війни.

Як змінювалися видатки на охорону здоров'я з бюджету Миколаєва у 2023, 2024 та 2025 роках. Скриншот з документу