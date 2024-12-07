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На Первомайщині планують відновити дитячий садок, пошкоджений внаслідок війни: на ремонт необхідно ₴16 млн

У Новомиколаївці, що на Первомайщині, планують відновити садок «Дзвіночок», який зазнав пошкоджень унаслідок збройної агресії РФ. Загальна вартість проєкту становить 16,1 мільйона гривень. 

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM.

Проєкт передбачає виконання низки будівельних і відновлювальних робіт, зокрема:

  • заміну мереж водопостачання, каналізації, опалення та вентиляції;
  • відновлення покрівлі та утеплення фасадів;
  • заміну вікон і дверей на енергоефективні блоки;
  • облаштування безпечного та сучасного інтер’єру для дітей.
Проєкт в процесі підготовки, дані системи DREAMПроєкт в процесі підготовки, дані системи DREAM

Будівельні роботи обійдуться в 11,17 мільйона гривень, а на меблі, обладнання та інші витрати потрібно виділити ще близько 5 мільйонів гривень. Загальна площа приміщення, яку планують відновити, становить 375,67 м².

На Первомайщині планують відновити дитячий садок, пошкоджений внаслідок війни, фото: DREAMНа Первомайщині планують відновити дитячий садок, пошкоджений внаслідок війни, фото: DREAM
На Первомайщині планують відновити дитячий садок, пошкоджений внаслідок війни, фото: DREAMНа Первомайщині планують відновити дитячий садок, пошкоджений внаслідок війни, фото: DREAM

Що думають про відновлення під час війни у Миколаєві?

Вже під час великої війни у Миколаєві розпочався процес відновлення: ремонт укриттів, житлових будинків, шкіл та лікарень, оновлення комунальної техніки. У цьому місту допомагають міжнародні партнери, а шефство над процесом вирішила взяти Данія.

Однак існує думка, що «війна скасовує відновлення». Чи так це насправді та як у Миколаєві ставляться до цього процесу? Щоб з'ясувати це ми поспілкувалися з шістьома різними представниками Миколаєва: від лідерів думок — до тих, хто безпосередньо займається відновленням.

Про ставлення, бачення та очікування миколаївців — читайте у матеріалі «МикВісті».

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