Україна отримає понад $400 млн на розвиток системи охорони здоров'я від Світового банку
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 10 грудня, 2024
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Україна отримає 454 мільйони доларів від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я. Кошти необхідні для пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій.
Як повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.
За його словами фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.
Зазначається, що THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, що раніше Світовий банк надав 1,5 мільярда доларів Україні в межах позики на підтримку політики розвитку.
Слід зазначити, що з цієї суми 984 мільйони доларів нададуть під гарантії Японії, а 516 мільйонів доларів — під гарантії Великої Британії. Кошти спрямують на підтримку держбюджету України та відновлення економіки, а також на першочергові соціальні та гуманітарні видатки.
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