Україна отримає понад $400 млн на розвиток системи охорони здоров'я від Світового банку

Україна отримає $454 мільйони на сферу охорони здоров’я, фото: gettyimages

Україна отримає 454 мільйони доларів від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я. Кошти необхідні для пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій.

Як повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.

За його словами фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.

Зазначається, що THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що раніше Світовий банк надав 1,5 мільярда доларів Україні в межах позики на підтримку політики розвитку.

Слід зазначити, що з цієї суми 984 мільйони доларів нададуть під гарантії Японії, а 516 мільйонів доларів — під гарантії Великої Британії. Кошти спрямують на підтримку держбюджету України та відновлення економіки, а також на першочергові соціальні та гуманітарні видатки.