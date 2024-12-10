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Українські банки готують обмеження карткових переказів, — Forbes

Українські готуються підписати меморандум. Фото з pixabay.Українські готуються підписати меморандум. Фото з pixabay.

У найближчий тиждень сім великих банків України готуються підписати меморандум про посилення обмежень карткових переказів.

Про це пише Forbes із посиланням на текст меморандуму, який є у їхньому розпорядженні.

Вказується, що зміни переказів для фізичних осіб підприємців та кількості рахунків в одній валюті будуть поетапні.  

Зазначається, що схожі обмеження для P2P-переказів два місяці тому запровадив Нацбанк. Однак є відмінність: варіант, запропонований банками, стосується всіх видів переказів, включно з IBAN, та має нижчий ліміт за операціями.

Обмеження стосуватимуться як міжнародних транзакцій, так і переказів усередині країни. Крім того, пропонується встановити обмеження на кількість рахунків у одній валюті: клієнти, які не мають документального підтвердження походження коштів, зможуть мати не більше трьох рахунків.

Планується встановити ліміт на перекази з карток фізичних осіб без підтвердження джерела коштів, якщо сума перевищує 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів із підвищеним ризиком цей ліміт буде знижено до 50 тисяч гривень.

За інформацією видання, меморандум мають підписати щонайменше сім банків — «Ощадбанк», «ОТП Банк», «ПриватБанк», «Правекс Банк», ПУМБ, «Райффайзен Банк» та «Універсал Банк».

Нагадаємо, що за 1 квартал 2024 року середня сума однієї транзакції в торговельних мережах серед українців склала 327 гривень, тоді як торік цей показник становив 344 гривні.

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