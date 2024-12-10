Миколаївщина у 2024 році експортувала сільгосппродукції на $700 млн

Миколаївщина продала агропродукцію у 110 країн світу на $700 млн. Архівне фото «МикВісті»

У 2024 році аграрії Миколаївської області експортували сільськогосподарську продукцію на 700 мільйонів доларів США, що склало 96% у структурі експорту регіону.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун, пишуть «МикВісті».

— Показник, яким може пишатися аграрний сектор, — це експорт сільськогосподарської продукції, який в структурі обсягу експорту нашої області займає 96%. 0,7 мільярда доларів США — це експорт продукції наших аграріїв. Експортували продукцію в 110 країн світу. Ще у нас непрозвітовані два місяці, тож остаточні результати будуть більшими, — зазначила вона.

Окрім того, Олена Піскун акцентувала увагу на податкових надходженнях від агросектору. За її словами, у 2024 році товаровиробники області значно перевищили минулорічні показники зі сплати податків і зборів.

— Відносно податків я хотіла б відзначити, що за 10 місяців 2024 року наші товаровиробники сплатили 2,2 мільярда гривень податків і зборів. У той час як за увесь минулий рік цей показник склав 1,9 мільярда гривень, — додала вона.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

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Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.