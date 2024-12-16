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Сума збитків екології України з початку повномасштабного вторгнення сягнула ₴3,1 трлн

Пожежа у полі Миколаївської області, літо 2024 року, фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській областіПожежа у полі Миколаївської області, літо 2024 року, фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

З початку повномасштабної агресії РФ, Україна зазнала збитків довкіллю на загальну суму понад 3,1 трильйона гривень, із яких найбільше постраждали атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти та природно-заповідний фонд.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція України, збитки довкіллю оцінюються в 3 трильйони 131 мільярд 906 мільйонів 3637 гривень, а саме:

Атмосферне повітря:

  • Горіння нафтопродуктів – 138,7 мільярда гривень
  • Лісові пожежі – 612,0 мільярда гривень
  • Інші загоряння – 6 мільярда гривень
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Водні ресурси:

  • Забруднення водних об’єктів – 48,9 мільярда гривень
  • Засмічення водойм – 9 мільярда гривень
  • Самовільне використання води – 36,8 мільярда гривень

Ґрунти та землі:

  • Засмічення земель – 1,17 трильйона гривень
  • Забруднення ґрунтів – 19,9 мільярда гривень

Природно-заповідний фонд (ПЗФ):

  • Пошкодження рослинного світу – 150,1 мільярда гривень
  • Знищення та пошкодження дерев і рослин – 561,6 мільярда гривень
Сума збитків екології України через війну сягнула ₴3,1 трлн, ілюстація: ДержінспекціяСума збитків екології України через війну сягнула ₴3,1 трлн, ілюстація: Держінспекція

Нагадаємо, станом на вересень сума збитків екології Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну склала понад 90 мільярдів гривень.

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