Сума збитків екології України з початку повномасштабного вторгнення сягнула ₴3,1 трлн
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- Анна Гакман
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18:10, 16 грудня, 2024
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З початку повномасштабної агресії РФ, Україна зазнала збитків довкіллю на загальну суму понад 3,1 трильйона гривень, із яких найбільше постраждали атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти та природно-заповідний фонд.
Як повідомляє Державна екологічна інспекція України, збитки довкіллю оцінюються в 3 трильйони 131 мільярд 906 мільйонів 3637 гривень, а саме:
Атмосферне повітря:
- Горіння нафтопродуктів – 138,7 мільярда гривень
- Лісові пожежі – 612,0 мільярда гривень
- Інші загоряння – 6 мільярда гривень
Водні ресурси:
- Забруднення водних об’єктів – 48,9 мільярда гривень
- Засмічення водойм – 9 мільярда гривень
- Самовільне використання води – 36,8 мільярда гривень
Ґрунти та землі:
- Засмічення земель – 1,17 трильйона гривень
- Забруднення ґрунтів – 19,9 мільярда гривень
Природно-заповідний фонд (ПЗФ):
- Пошкодження рослинного світу – 150,1 мільярда гривень
- Знищення та пошкодження дерев і рослин – 561,6 мільярда гривень
Нагадаємо, станом на вересень сума збитків екології Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну склала понад 90 мільярдів гривень.
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