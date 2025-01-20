У Миколаєві відремонтують хол і приміщення Палацу творчості учнів за ₴15 млн

Миколаївський палац творчості учнів після удару по Миколаївській ОВА. Фото: НСЖУ

У Миколаєві на реконструкцію палацу творчості учнів планують витратити понад 15 мільйонів гривень.

Відповідний тендер був опублікований на платформі публічних закупівель Prozorro.

У коментарі «МикВісті» директор управління капітального будівництва міськради Олексій Савчук розповів, що ремонт включатиме відновлення пошкоджених приміщень будівлі.

Зокрема, роботи проводитимуть у холі першого поверху та на верхніх поверхах, де пошкоджено покриття стін і стелі. Також планується облаштування санвузлів з доступом для маломобільних груп, заміна дверей і покращення вентиляції.

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— Відновлення будівлі включатиме ремонт не тільки вхідної групи, але й значної частини внутрішніх приміщень. Ніби так скажеш, що на тпершому поверсі пошкоджена вхідна група, але фактично всередині будівлі також дуже багато пошкоджень, які одразу не помітиш. Дуже сильно пошкоджено було на останньому поверсі приміщення. Також ми відремонтуємо санвузол з доступністю маломобільних груп населення. Тому після ремонту буде гарних хол, бо стеля, підлога оновляться, та будуть зроблені стіни. Думаю, що буде цікаво, — зазначив Олексій Савчук.

Ремонт планують завершити до 1 лютого 2026 року, а аукціон на вибір підрядника стартує 27 січня 2025 року.

Зараз у палаці вже облаштоване укриття в підвальних приміщеннях, яке було виконане донорською організацією. Однак, частина інженерних систем, таких як вентиляція, ще потребує доопрацювання.

— Укриття в підвальних приміщеннях в Палаці творчості учні робила донорська організація. Наскільки мені відомо, вона зробила, але трошки там не доробила інженерну складову і наш департамент житлово-комунального господарства або доробив, або доробляє вентиляцію і так далі. Тобто воно там є вже влаштоване, – додав він.

Як відомо, будівля Миколаївського палацу творчості учнів зазнала пошкоджень від вибуху, що стався внаслідок обстрілу російськими військами будівлі обласної ради, що відбувся 29 березня 2022 року.