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Верещук прокоментувала призупинення фінансування USAID: «Це випробування, яке ми здолаємо»

Ірина Верещук, фото: Офіс президентаІрина Верещук, фото: Офіс президента

Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що найближчим часом українська сторона розпочне консультації з американськими партнерами, щоб продовжити фінансування із гуманітарного реагування.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, коментуючи призупинення фінансування USAID, вона зазначила, що це «не останнє випробування, яке ми маємо здолати».

«Щодо призупинення фінансування USAID: Так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо. Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні. Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання», — написала вона.

Своєю чергою, Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям надати звіт щодо стану програм, які були призупинені. Він також зазначив, що частину фінансування можна забезпечити з державного бюджету, а частину обговорити з європейськими та американськими партнерами.

«Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину — обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер — від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови», — заявив президент.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала вказівку призупинити всі проєкти та пов'язані з ними видатки.

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