Департаменту енергетики Миколаєва знадобилось 5 років, щоб доробити укоси майже в сотні будинках після заміни вікон

Незавершені роботи з облаштування укосів в одному з будинків Миколаєва: Фото: архів «МикВісті» 2021 рік.

В департаменті енергетики Миколаївської міськради відзвітували про завершення робіт з облаштування укосів у будинках, де ще у 2020 році встановили нові вікна за програмою «Теплий дім».

Про це у вівторок, 4 лютого, під час брифінгу розповіла директорка департаменту Алла Луцька, пишуть «МикВісті».

Як відомо, в 2020 році у багатоповерхівках міста за програмою «Теплий дім» замінили вікна у під’їздах, однак в частині будинків не завершили облаштування укосів.

— Ми закінчили всі роботи з облаштування укосів. За 2 роки ми виконали роботи у 87 будинках і витратили на це близько 8 мільйонів гривень. Це в рамках програми «Теплий Миколаїв», коли в житлових багатоквартирних будинка вставлялися вікна, а до укосів так і не дійшли руки. Були різні політичні процеси, я не хочу їх коментувати, — сказала Алла Луцька.

Нагадаємо, що у 2021 році Департаменту енергоефективності планово-бюджетна комісія Миколаївської міськради виділила 18 мільйонів гривень на упорядкування укосів у 133 будинках міста, в яких до цього Департамент енергетики замінив вікна.

Тоді депутат Артем Іллюк заявив, що вартість робіт з облаштування укосів завищена вдвічі. Він навів приклад багатоповерхового будинку по вулиці Лазурній, 52А, де з бюджету 314,4 тисяч гривень на облаштування укосів 90 вікон у цьому будинку. За розрахунками депутата, реальна ринкова ціна цих робіт склала приблизно 153 тисячі гривень.

В цьому ж році віце-мер, який тоді займався сферою енергоефективності, Дмитро Лазарєв пообіцяв, що до кінця лютого 2021 року в Миколаєві завершать облаштування укосів у будинках, де раніше замінили вікна.

Проте, перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що у бюджеті міста на 2022 рік не передбачили гроші на облаштування укосів у під'їздах, де замінили вікна за програмою «Теплий дім». Він заявив, що жителі будинків повинні власним коштом упорядкувати укоси. Більше того, цю програму він назвав політичною.