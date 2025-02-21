У Миколаєві відремонтують трамвайні колії біля зоопарку та Народного саду: на це планують витратити ₴25 млн

Переїзд біля Миколаївського зоопарку. Скриншот: Google maps

КП «Миколаївелектротранс» планує відремонтувати переїзд біля зоопарку та на вулиці 1-а Військова біля парку Народний сад за понад 25 мільйонів гривень.

Про це у пʼятницю, 21 лютого, на брифінгу розповів директор підприємства Юрій Сметана, пишуть «МикВісті».

В рамках робіт планується завершити ремонт на вулиці 1-а Військова на ділянці від вулиці Котельної до вулиці Столярної, а також оновити перехрестя на вулиці Марка Кропивницького (раніше Потьомкінська), яке знаходиться поруч з парком Народний сад.

Також заплановано покращення переїзду біля зоопарку.

— Плани на 2025 рік назву глобальні. Це в першу чергу завершення ремонтних робіт на вулиці 1-а Військова від вулиці Котельної до вулиці Столярної. Тобто перехрестя, де закінчуються вулиця Марка Кропивницького (раніше Потьомкінська, - прим.) біля парку Народний сад. Переїзд біля зоопарку, який дуже незручний для автомобілів та громадського транспорту, також плануємо зробити. Він буде в один рівень з дорожнім покриттям, там повністю замінять рейко-шпальну решітку і відновлять дорожнє покриття, – сказав Юрій Сметана.

Загальна вартість робіт на цих двох обʼєктах складає понад 25 мільйонів гривень.

Раніше, директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана розповів, що підприємство завершило ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».