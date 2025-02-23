Три роки повномасштабної війни коштували Україні $320 млрд, — Зеленський

Володимир Зеленський на пресконференції у Києві 23 лютого. Скриншот з трансляції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна завдала Україні економічних втрат у розмірі 320 мільярдів доларів.

Про це він сказав під час пресконференції «Україна. Рік — 2025».

За його словами, 100 мільярдів доларів надали США, ще 100 мільярдів надійшло від ЄС та міжнародних партнерів, а 120 мільярдів Україна інвестувала самостійно.

Володимир Зеленський наголосив, що не вважає допомогу США боргом, оскільки вона була оформлена як грант за домовленістю з колишнім президентом Джо Байденом.

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«Україна отримала 100 мільярдів доларів допомоги від США, а не 350, не 500, не 700. Але навіть цю суму я не готовий визнавати боргом, адже грант — це не борг. Я домовлявся про це з Байденом, і є відповідна угода», – зазначив президент.

Він також повідомив, що Україна продовжує отримувати фінансову підтримку, затверджену ще попередньою адміністрацією США.

«Такий вигляд має економіка цієї трагедії… А від Дональда Трампа я очікую взаєморозуміння і хочу, щоб він почув, які гарантії безпеки потрібні Україні», – додав Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що ще 15 мільярдів доларів від США, передбачених раніше ухваленими рішеннями, перебувають у процесі надходження. Йдеться про постачання зброї та технічних засобів.

При цьому, станом на 2023 рік Росія витрачала близько 300 мільйонів доларів на день на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.