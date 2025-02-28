  • пʼятниця

    28 лютого, 2025

  • -0.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -0.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко прокоментував підвищення ціни на проїзд

  • Пресреліз

  • пресслужба КП «Миколаївпастранс»

  • 19:52, 28 лютого, 2025

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: Миколаївська міська радаДиректор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: Миколаївська міська рада

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко прокоментував підвищення ціни на проїзд з 1 березня 2025 року:

«Щодо підняття вартості проїзду в автобусах КП ММР «Миколаївпастранс». По-перше — станом на сьогодні, комунальне підприємство здійснює перевезення виключно на міських маршрутах — тобто відповідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради вартість зросла з 12 гривень до 15 гривень, а не до 18 чи 20 гривень, як пишуть деякі видання.

 

По-друге — збільшення вартості зумовлено пропорційному збільшенню витрат підприємства на утримання транспортних засобів в належному стані, що становить безпеку наших пасажирів! У звʼязку зі збільшенням кількості транспортних засобів, які щоденно курсують містом — збільшується їх амортизація та потреба в обслуговуванні та забезпеченні їх експлуатації.

 

Собівартість виробничого процесу виросла майже на 40%, порівняно з 2022 роком. Наприклад, мастила та оливи зросли в 2 рази з 2022 року.

 

По-третє — підвищення вартості послуг не призведе до отримання прибутку нашим підприємством, а буде використане на обслуговування рухомого складу та покращення послуг.

 

Також зазначу, що проїзд для пільгових категорій громадян залишається безкоштовним (за наявності оригіналів документів, що підтверджують пільгу)».

Нагадаємо, у Миколаєві підвищили вартість проїзду в комунальних автобусах міста, відповідне рішення 26 лютого ухвалив виконком Миколаївської міської ради. 

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі пресслужба КП «Миколаївпастранс».

Останні новини про: Миколаївпастранс

30 автобусів «Миколаївпастранс» обладнали безготівковою оплатою
В Миколаєві запускають два нові автобуси на маршрут №79
У Миколаєві чоловік пошкодив комунальний автобус після конфлікту з водієм
Реклама

Читайте також:

новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян
новини

У 2025 році на перевезення пасажирів в електротранспорті Миколаєва передбачено майже пів мільярда гривень

Юлія Бойченко

Останні новини про: Миколаївпастранс

У Миколаєві чоловік пошкодив комунальний автобус після конфлікту з водієм
В Миколаєві запускають два нові автобуси на маршрут №79
30 автобусів «Миколаївпастранс» обладнали безготівковою оплатою

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

У міськраді Миколаєва винайшли новий спосіб ухвалення рішень поза сесією: телефонні консультації

1 година тому

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві: як новий простір об’єднує молодь

Головне сьогодні