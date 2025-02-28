Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко прокоментував підвищення ціни на проїзд з 1 березня 2025 року:

«Щодо підняття вартості проїзду в автобусах КП ММР «Миколаївпастранс». По-перше — станом на сьогодні, комунальне підприємство здійснює перевезення виключно на міських маршрутах — тобто відповідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради вартість зросла з 12 гривень до 15 гривень, а не до 18 чи 20 гривень, як пишуть деякі видання.

По-друге — збільшення вартості зумовлено пропорційному збільшенню витрат підприємства на утримання транспортних засобів в належному стані, що становить безпеку наших пасажирів! У звʼязку зі збільшенням кількості транспортних засобів, які щоденно курсують містом — збільшується їх амортизація та потреба в обслуговуванні та забезпеченні їх експлуатації.

Собівартість виробничого процесу виросла майже на 40%, порівняно з 2022 роком. Наприклад, мастила та оливи зросли в 2 рази з 2022 року.

По-третє — підвищення вартості послуг не призведе до отримання прибутку нашим підприємством, а буде використане на обслуговування рухомого складу та покращення послуг.

Також зазначу, що проїзд для пільгових категорій громадян залишається безкоштовним (за наявності оригіналів документів, що підтверджують пільгу)».