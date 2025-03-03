Мер Первомайська отримує в середньому майже ₴90 тис. зарплати

Мер Первомайська Олег Демченко

Первомайський міський голова Олег Демченко, обраний від партії «Опозиційний блок», отримав більше 1 мільйона гривень заробітної плати впродовж 2024 року.

Таку інформацію повідомили у міській раді у відповідь на інформаційний запит «МикВісті».

Меру за рік було нараховано 1 мільйон 325 тисяч гривень, однак після сплати 261 тисячі гривень податку, ця сума скала 1 мільйон 63 тисяч гривень.

На місяць заробітна плата Олега Демченка з урахуванням сплати податків складає близько 88,5 тисяч гривень. З яких 24,2 тисячі гривень — оклад, 700 гривень — надбавка за ранг, 9,9 тисячі гривень — надбавка за вислугу понад 25 років, 34,9 тисячі гривень — надбавка за виконання особливо важливої роботи з урахуванням надбавок, 21,8 тисячі гривень — премія.

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Зарплата мера Первомайська

У лютому 2023 року на сесії Первомайської міської ради більшістю голосів підтримала збільшення розміру премій міському голові Олегу Демченку, обраному від «Опозиційного блоку». Тепер він отримуватиме зарплату у розмірі понад чотирьох окладів.

Після цього рішення народний депутат Максим Дирдін закликав однопартійця з міської ради Алі Алієва, який проголосував за підвищення зарплатні меру, скласти мандат. А також направив депутатське звернення на ім’я Первомайського міського голови Олега Демченка щодо скликання сесії та відміни рішення щодо збільшення зарплати меру.

В свою чергу мер Олег Демченко не став відмовлятися від підвищення. Він розповів, скільки буде отримувати та пообіцяв щомісяця перераховувати по 25 тисяч гривень пораненим бійцям.

Після народний депутат Максим Дирдін повідомив, що отримав відповідь від Олега Демченка. Він впевнений, що мер Первомайська не хоче відмовлятися від високої зарплатні, бо заробляє собі на пенсію.

У 2023 році Олег Демченко отримав 1,7 мільйона гривень заробітної плати на посаді міського голови Первомайська, у середньому це 146,8 тисячі гривень на місяць.

Водночас головна редакторка видання «Гард.City» Галина Давидова поскаржилася на роботу пресслужби Первомайської міської ради, зазначивши, що вона не сприяє роботі журналістів. А блогер та адміністратор місцевого телеграм-каналу «Первомайськ Сіті» Дмитро Іваницький заявив, що міський голова Первомайська Олег Демченко погрожував йому фізичною розправою.