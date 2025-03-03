У лютому місцеві бюджети Миколаївщини поповнилися на понад ₴417 тисяч від послуг земельного кадастру

Надання адміністративних послуг у Миколаєві. Ілюстративне фото: Суспільне Миколаїв

У лютому 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло понад 417 тисяч гривень від платних адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Як повідомили у Держгеокадастрі, загалом фахівці землевпорядної служби області надали понад 4,5 тисячі послуг.

Серед найзатребуваніших платних послуг: видача витягів із Державного земельного кадастру та виправлення помилок у кадастрових відомостях.

Безкоштовно опрацювали понад 1,5 тисячі запитів, серед яких державна реєстрація земельних ділянок, виправлення технічних помилок, внесення змін до кадастрових відомостей.

Також протягом місяця землевпорядники зареєстрували 407 земельних ділянок, правовстановлюючі документи на які були видані до 2013 року.

Нагадаємо, що до бюджетів Миколаївщини за адмінпослуги у земельній сфері за перше півріччя минулого року надійшло понад 2 мільйона гривень.