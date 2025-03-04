Місцеві бюджети Миколаївщини поповнились на майже ₴6 млн за ліцензії на продаж алкоголю і тютюну
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- Даріна Мельничук
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20:10, 04 березня, 2025
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До місцевих бюджетів Миколаївщини у січні та лютому 2025 року сплатили 5,9 мільйонів гривень за ліцензії на виробництво і продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зазначається, що за 2 місяці 2025 року платникам регіону видали 1768 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигаретах, та пальним. Зокрема, серед них:
- 1253 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
- 495 ліцензій на право зберігання пального;
- 15 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним;
- 4 ліцензії на право оптової торгівлі пальним;
- 1 ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).
Крім цього, податкова Миколаївської області анулювала 356 аналогічних ліцензій. Також у повідомленні додали, що порівняно з минулого року надходження збільшились майже на 1,5 мільйонів гривень.
Нагадаємо, у січні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 1,5 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів. Найбільшу частку цих надходжень склала плата за спеціальне використання води.
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