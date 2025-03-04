Місцеві бюджети Миколаївщини поповнились на майже ₴6 млн за ліцензії на продаж алкоголю і тютюну

Гроші. Ілюстраційне фото

До місцевих бюджетів Миколаївщини у січні та лютому 2025 року сплатили 5,9 мільйонів гривень за ліцензії на виробництво і продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що за 2 місяці 2025 року платникам регіону видали 1768 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигаретах, та пальним. Зокрема, серед них:

1253 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

495 ліцензій на право зберігання пального;

15 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним;

4 ліцензії на право оптової торгівлі пальним;

1 ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

Крім цього, податкова Миколаївської області анулювала 356 аналогічних ліцензій. Також у повідомленні додали, що порівняно з минулого року надходження збільшились майже на 1,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у січні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 1,5 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів. Найбільшу частку цих надходжень склала плата за спеціальне використання води.