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З держбюджету виділили ₴16,6 млн на проєкти з відновлення у Південноукраїнську

Південноукраїнськ Миколаївської області, серпень 2024 року, фото «МикВісті»Південноукраїнськ Миколаївської області, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Південноукраїнськ Миколаївської області отримав з держбюджету 16,6 мільйона гривень на реалізацію проєктів з відновлення у 2025 році. 

Ці кошти виділили за Програмою з відновлення України, пишуть «МикВісті» з посиланням на додаток до рішення Кабінету міністрів від 7 березня.

Варто вказати, яку кількість проєктів реалізовуватимуть у Південноукраїнську та що саме це за проєкти у документі не зазначається. 

Загалом Кабмін виділив додаткові 5 мільярдів гривень на 150 проєктів з відновлення у 12 регіонах. Серед них – ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Найбільшу суму на проєкти з відновлення отримали громади Київської області – 1,7 мільярда гривень, менше – Одеська область (802,1 мільйона гривень) та Дніпропетровська область (738,4 мільйона гривень).

Водночас уряд виділив 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.

За словами прем'єр-міністра, ці кошти спрямують на капітальний ремонт та будівництво нового житла в громадах, а також відновлюватимуть та модернізовуватимуть тепло-, газо- і водопостачання, робитимуть реконструкцію транспортної та соціальної інфраструктури.

Читайте також статтю «МикВісті» «Або дві стіни, або виходь на вулицю». Чому влада Южноукраїнська за понад два роки війни не збудувала для громади жодного укриття?».

Нагадаємо, що Миколаївщина отримає на відбудову новий пакет допомоги від Данії на 200 мільйонів датських крон (понад 26 мільйонів євро).

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