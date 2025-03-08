З держбюджету виділили ₴16,6 млн на проєкти з відновлення у Південноукраїнську

Південноукраїнськ Миколаївської області, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Південноукраїнськ Миколаївської області отримав з держбюджету 16,6 мільйона гривень на реалізацію проєктів з відновлення у 2025 році.

Ці кошти виділили за Програмою з відновлення України, пишуть «МикВісті» з посиланням на додаток до рішення Кабінету міністрів від 7 березня.

Варто вказати, яку кількість проєктів реалізовуватимуть у Південноукраїнську та що саме це за проєкти у документі не зазначається.

Загалом Кабмін виділив додаткові 5 мільярдів гривень на 150 проєктів з відновлення у 12 регіонах. Серед них – ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Найбільшу суму на проєкти з відновлення отримали громади Київської області – 1,7 мільярда гривень, менше – Одеська область (802,1 мільйона гривень) та Дніпропетровська область (738,4 мільйона гривень).

Водночас уряд виділив 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.

За словами прем'єр-міністра, ці кошти спрямують на капітальний ремонт та будівництво нового житла в громадах, а також відновлюватимуть та модернізовуватимуть тепло-, газо- і водопостачання, робитимуть реконструкцію транспортної та соціальної інфраструктури.

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Нагадаємо, що Миколаївщина отримає на відбудову новий пакет допомоги від Данії на 200 мільйонів датських крон (понад 26 мільйонів євро).