У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото travels.in.ua

У Первомайську, що на Миколаївщині цього року планують витратити 1,5 мільйона гривень на озеленення та догляд за міськими зеленими зонами.

Відповідний тендер проводить міське управління житлово-комунального господарства у системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

У рамках договору передбачили висадку нових кущів і квітів, розпушування ґрунту, полив дерев, обрізку гілок, очищення газонів від сміття та опалого листя, косіння трави та вивезення зрізаного гілля. Зокрема, квітники облагородять у кількох локацій, серед яких сім скверів, площа Визволення, пам’ятник Тарасу Шевченку та чотири вулиці міста.

Загалом планується висадити майже 10 тисяч квітів та 100 кущів самшиту, а також доглядати за вже існуючими насадженнями.

Скріншот тендеру з системи публічних закупівель Prozorro

Послуги з озеленення надаватимуться з 1 квітня до 31 грудня, а за неналежне виконання послуг підрядник муситиме сплатити штраф у розмірі 20% від вартості договору.

Міська влада наголошує, що реалізація цього проєкту спрямована на покращення комфорту, привабливості міста та підтримку екологічного балансу.

Пропозиції від підрядників прийматимуть до 15 березня, а 17 березня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями, що передбачає скорочені терміни подачі заявок та оскарження.

Раніше повідомлялось, що в Одесі комунальне підприємство «Міськзелентрест» планує висадити 1500 молодих дерев впродовж 2025 року.