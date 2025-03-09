У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста
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- Світлана Іванченко
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17:39, 09 березня, 2025
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У Первомайську, що на Миколаївщині цього року планують витратити 1,5 мільйона гривень на озеленення та догляд за міськими зеленими зонами.
Відповідний тендер проводить міське управління житлово-комунального господарства у системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».
У рамках договору передбачили висадку нових кущів і квітів, розпушування ґрунту, полив дерев, обрізку гілок, очищення газонів від сміття та опалого листя, косіння трави та вивезення зрізаного гілля. Зокрема, квітники облагородять у кількох локацій, серед яких сім скверів, площа Визволення, пам’ятник Тарасу Шевченку та чотири вулиці міста.
Загалом планується висадити майже 10 тисяч квітів та 100 кущів самшиту, а також доглядати за вже існуючими насадженнями.
Послуги з озеленення надаватимуться з 1 квітня до 31 грудня, а за неналежне виконання послуг підрядник муситиме сплатити штраф у розмірі 20% від вартості договору.
Міська влада наголошує, що реалізація цього проєкту спрямована на покращення комфорту, привабливості міста та підтримку екологічного балансу.
Пропозиції від підрядників прийматимуть до 15 березня, а 17 березня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями, що передбачає скорочені терміни подачі заявок та оскарження.
Раніше повідомлялось, що в Одесі комунальне підприємство «Міськзелентрест» планує висадити 1500 молодих дерев впродовж 2025 року.
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