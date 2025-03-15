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У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴41,10 млрд

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься вже 555 проєктів з відбудови Миколаївської області. Їх загальна сума реалізації складає 41,10 мільярда гривень.

Такі дані опубліковані станом на 15 березня в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що наразі є 5,90 мільярда гривень з необхідних 41,10 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській областіСкриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській області

Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 280 проєктів із загальним орієнтовним бюджетом 19,25 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,53 мільярда гривень.

Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAMКількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM

Своєю чергою, Баштанська громада налічує 28 проєктів, Очаківська — 27, Вознесенська — 21, Южноукраїнська — 19, а Снігурівська — 11.

Що відомо про DREAM?

У березні 2024 року команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема — це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам — прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

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