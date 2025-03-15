У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴41,10 млрд
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- Анна Гакман
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15:06, 15 березня, 2025
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В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься вже 555 проєктів з відбудови Миколаївської області. Їх загальна сума реалізації складає 41,10 мільярда гривень.
Такі дані опубліковані станом на 15 березня в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».
Зазначається, що наразі є 5,90 мільярда гривень з необхідних 41,10 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.
Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 280 проєктів із загальним орієнтовним бюджетом 19,25 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,53 мільярда гривень.
Своєю чергою, Баштанська громада налічує 28 проєктів, Очаківська — 27, Вознесенська — 21, Южноукраїнська — 19, а Снігурівська — 11.
Що відомо про DREAM?
У березні 2024 року команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).
В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема — це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам — прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.
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