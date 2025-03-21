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Платники Миколаївщини сплатили до держбюджету понад ₴410 млн військового збору

Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У січні-лютому 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до державного бюджету понад 410 мільйонів гривень військового збору.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, цей показник у 3,2 рази перевищує надходження за аналогічний період 2024 року, що становить приріст у понад 281 мільйона гривень.

Зазначається, частка військового збору у загальній сумі надходжень до держбюджету наразі складає 16,8%.

Підприємці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів майже 1,7 мільярда гривень податків, що майже на 325 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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