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У систему DREAM на кінець березня внесли 585 проєктів з відбудови Миколаївщини

архівне фото: «МикВісті»В'їзд у Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївщина  внесла 585 проєктів з відбудови в державну цифрову екосистему управління відновленням DREAM. На їх реалізацію необхідно 54,42 мільйона гривень.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM станом на 30 березня.

Найбільше проєктів має Миколаївська громада – 288. Також від 20 до 28 проєктів мають громади: Баштанська, Очаківська, Вознесенська, Олександрівська.

Також у системі вказано, що наразі у наявності 6,52 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.

Проєкти відбудови на Миколаївщині. Скриншот з системи DREAMПроєкти відбудови на Миколаївщині. Скриншот з системи DREAM

Нагадаємо, що станом на 15 березня в  цифровій екосистемі  DREAM містилося 555 проєктів з відбудови. 

Що відомо про DREAM?

У березні 2024 року команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема — це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам — прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

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