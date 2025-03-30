У систему DREAM на кінець березня внесли 585 проєктів з відбудови Миколаївщини

В'їзд у Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївщина внесла 585 проєктів з відбудови в державну цифрову екосистему управління відновленням DREAM. На їх реалізацію необхідно 54,42 мільйона гривень.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM станом на 30 березня.

Найбільше проєктів має Миколаївська громада – 288. Також від 20 до 28 проєктів мають громади: Баштанська, Очаківська, Вознесенська, Олександрівська.

Також у системі вказано, що наразі у наявності 6,52 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.

Проєкти відбудови на Миколаївщині. Скриншот з системи DREAM

Нагадаємо, що станом на 15 березня в цифровій екосистемі DREAM містилося 555 проєктів з відбудови.

Що відомо про DREAM?

У березні 2024 року команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема — це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам — прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.