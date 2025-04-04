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Бюджет Одеси у 2024 році отримав понад ₴835 млн від плати за землю та її продажу

Краєвид Одеси. Ілюстративне фото: UamedtoursКраєвид Одеси. Ілюстративне фото: Uamedtours

У 2024 році бюджет Одеси поповнився на понад 835 мільйонів гривень завдяки платі за землю та її продажу.

Як відзвітували у мерії, основну частину цих надходжень склала плата за землю — 784,7 мільйонів гривень. Зокрема, 457,5 мільйонів гривень надійшли від орендної плати за користування земельних ділянок. Це 107,6% від запланованого або на 20,3 мільйони гривень більше, ніж у 2023 році.

Крім того, продаж земельних ділянок приніс у міський бюджет 51 мільйон гривень, з яких 16,3 мільйони гривень отримали через електронні аукціони.

На 2025 рік міська влада планує отримати в бюджет від плати за землю 858,2 мільйони гривень, а доходи від продажу земельних ділянок мають скласти щонайменше 30 мільйонів гривень.

Раніше в Одеській мерії відзвітували про завершення інвентаризації земель комунальної власності. Загалом землевпорядники перевірили понад 214 гектарів.

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