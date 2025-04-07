«Сучасна гривня має резонувати кожному, хто живе зараз», — Нацбанк планує змінити дизайн банкнот

Українські гривні. Фото: Нацбанк

Національний банк України НБУ ініціює публічну дискусію щодо майбутнього дизайну гривні.

Про це голова правління НБУ Андрій Пишний написав у своїй колонці на «Історичної правді».

«Як має змінитися зовнішній вигляд національної валюти, щоб «говорити» не про минуле, а про сучасне та майбутнє? Які сенси має транслювати українська гривня про цінності нашої держави та історичні події, які ми переживаємо? Національний банк пропонує розпочинати думати над цим. Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців — як істориків, митців, експертів та просто громадян», — розповів Андрій Пишний.

Він нагадав, що нинішній дизайн банкнот гривні був затверджений у 1992 році та зазначив, що у Європейському Союзі втретє, з часу появи банкнот євро у 2002 році, планують змінити їх.

«Звісно, він модернізувався за цей час, наразі в обігу перебуває четверте технологічне покоління гривні, посилився захист грошей. Але концепція їх залишилася незмінною: відтворення на лицьовій стороні портретів постатей, які зробили значний внесок у розбудову Української держави на різних історичних етапах. А на зворотному боці — зображення архітектурних пам'яток, пов'язаних із діяльністю цих видатних особистостей, зображених на лицьовому боці», — зазначив він.

Водночас голова НБУ висловив переконання, що за останні 30 років Україна змінилася, як і українці.

«Нині ми з вами пишемо нову визначальну сторінку нашої історії — на полі битви та в серцях сучасних героїв, сучасних мешканців України… Чи має право нинішнє покоління України, яке переживає ці трагічні події, сказати своє слово, які символи вони хочуть бачити на наступній банкноті? Для мене це навіть не питання», — додав Андрій Пишний.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України планував другий експеримент із використання цифрової гривні (е-гривні).