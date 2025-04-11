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Нідерланди виділяють €150 млн на посилення ППО України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: ukranews.comМіністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: ukranews.com

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що країна виділить 150 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України.

Про це він сказав під час свого виступу перед засіданням Контактної групи у штаб-квартирі НАТО, передає «Укрінформ»

Рубен Брекельманс зазначив, що протиповітряна оборона є одним із головних пріоритетів, про що цього тижня наголошував президент Володимир Зеленський через посилення повітряних атак. Він також підкреслив продовження постачання F-16 і нагадав про вже анонсовані 500 мільйонів євро на проєкт дронів, який є критично важливим для України.

«Сьогодні ми також оголошуємо про додаткові 150 мільйонів євро на систему ППО, яка допоможе Україні захищати своє небо», — додав міністр.

За його словами, цей проєкт реалізується у співпраці з Великою Британією. Брекельманс також нагадав, що Нідерланди нещодавно виділили 3,5 мільярда євро на підтримку України, з яких 2 мільярди будуть освоєні вже цього року.

Міністр наголосив на важливості зміцнення позицій України на полі бою, щоб забезпечити їй перевагу на переговорах.

Нагадаємо, що Україна отримає чергову партію військової допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 589 мільйонів доларів). Основну частину фінансування — 350 мільйонів фунтів — надає Велика Британія, а решту покриє Норвегія через Міжнародний фонд для України.

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