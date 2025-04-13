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У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴71,25 млрд

У державній цифровій системі DREAM зареєстровано вже 611 проєктів з відбудови Миколаївської області. Загальна вартість їх реалізації становить понад 71 мільярд гривень, однак профінансовано 6,5 мільярда.

Такі дані опубліковані станом на 13 квітня в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 311 проєктів із загальним орієнтовним бюджетом 19,25 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,56 мільярда гривень.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській областіСкриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській області

Своєю чергою, Баштанська громада налічує 28 проєктів, Очаківська — 27, Вознесенська — 21, Южноукраїнська — 19, а Снігурівська — 11.

Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAMКількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM

Що відомо про DREAM?

У березні 2024 року команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема — це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам — прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

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