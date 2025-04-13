У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴71,25 млрд

У державній цифровій системі DREAM зареєстровано вже 611 проєктів з відбудови Миколаївської області. Загальна вартість їх реалізації становить понад 71 мільярд гривень, однак профінансовано 6,5 мільярда.

Такі дані опубліковані станом на 13 квітня в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 311 проєктів із загальним орієнтовним бюджетом 19,25 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,56 мільярда гривень.

Своєю чергою, Баштанська громада налічує 28 проєктів, Очаківська — 27, Вознесенська — 21, Южноукраїнська — 19, а Снігурівська — 11.

Що відомо про DREAM?

У березні 2024 року команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема — це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам — прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.