На Миколаївщині подорожчали яйця та проїзд, а сало подешевшало

У березні в Миколаївській області найбільше подорожчали проїзд у міському транспорті — на 21,2% та яйця — на 18,1%, тоді як сало подешевшало на 8%. Загальний рівень інфляції в регіоні за місяць склав 1,4%.

Як свідчать дані обласного управління статистики, з початку року загальний рівень інфляції на Миколаївщині сягнув 3,6%, пишуть «МикВісті».

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Згідно зі звітом, у березні продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали в середньому на 1,6%. Так, фрукти додали в ціні 7%, а також зросли ціни на кисломолочну продукцію, макарони, рис, борошно, олію, м’ясо та гречку. Зокрема яловичина здорожчала на 5,6%, а м'ясо птиці на 4,6%.

Разом із тим, сало подешевшало на 8%, морожена риба — 5,4% та молоко — 1,8%.

Алкоголь і тютюн теж додали в ціні — на 1,4%, зокрема тютюнові вироби — на 1,9%, алкоголь — на 0,7%. В той же час безалкогольні напої подорожчали на 6,1%.

Одяг і взуття подорожчали в середньому на 11,9%. Зокрема, одяг — на 12%, взуття — на 11,7%. У сфері охорони здоров’я зафіксували зростання цін на 1,5%, зокрема через подорожчання фармацевтичної продукції на 2,2%.

Проїзд у міському транспорті (трамваї, тролейбуси, автобуси) подорожчав на 21,2%, а квитки на міжміські поїзди — на 5,2%. У той же час паливо та мастила здешевшали на 0,9%.

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що за останні два тижні в Україні зафіксували зниження цін на курячі яйця. Вартість десятка не фасованих яєць С1 зменшилася на 5,2% — з 60,85 гривень до 57,68 гривень.