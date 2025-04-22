Сучасний операційний блок відкрито в ОН Клінік на Аркасівській

У медичному центрі «ОН Клінік Миколаїв» розпочав роботу новий хірургічний блок, де прийом ведуть досвідчені профільні хірурги. Лікарі оперблоку спеціалізуються на хірургічному лікуванні проктологічних, дерматологічних, урологічних, гінекологічних, отоларингологічних захворювань. Операції проводяться з використанням сучасного обладнання.

Види операцій в «ОН Клінік Миколаїв»

В «ОН Клінік» у Миколаєві приватні хірурги проводять відкриті та закриті операції. Відкритий метод передбачає хірургічне втручання з розрізом шкіри, а закритий (малоінвазивний) - через невеликі проколи з використанням спеціального обладнання. Види операцій в «ОН Клінік Миколаїв»:

гінекологічні операції (гістероскопія, видалення кісти придатків яєчника, екстирпація матки);

абдомінальні (черевні) операції (видалення пупкової грижі, лапароцентез);

дерматологічні операції (видалення ліпоми та атероми, корекція рубців);

проктологічні операції (лікування геморою методом Лонго, видалення пілонідальної кісти);

отоларингологічні операції (аденотомія, конхопластика, гайморотомія);

урологічні операції (імплантація протеза яєчка, вазорезекція);

флебологічні операції (склеротерапія, флебектомія).

Ендоскопічні операції в «ОН Клінік Миколаїв» виконуються через природні отвори або невеликі проколи з використанням тонкого оптичного приладу (ендоскопа). Хірургічні процедури дають змогу точно діагностувати й лікувати захворювання з мінімальною травматизацією тканин. Лапароскопічні операції виконуються через невеликі розрізи з використанням сучасного обладнання Mindray.

Команда професіоналів в «ОН Клінік» у Миколаєві

У відділенні платної хірургії в Миколаєві працює команда висококваліфікованих лікарів з багаторічним досвідом у різних галузях медицини. Хірургічне відділення «ОН Клінік Миколаїв» представлено кваліфікованими фахівцями:

приватний гінеколог Латій К.В. - кандидат медичних наук, який займається лікуванням репродуктивної системи;

хірург-мамолог Шитюк В.М. - спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань молочних залоз (новоутворень і кіст різного походження);

хірург-проктолог Шпак В.В. - лікар вищої категорії, який займається лікуванням геморою, анальних тріщин, бахромок, поліпів;

хірург-отоларинголог Пегін Л. В. - проводить хірургічні втручання, включно з ендоскопічними операціями, а також лікування хронічних запалень, проблем із диханням і слухом;

хірурги-урологи Марков Д.О. та Лісов О.М. - проводять видалення кондилом і папілом у чоловіків.

В «ОН Клінік» у Миколаєві приймають гінеколог Кудінова В.В., флеболог Криворучко В.О., хірург Кухарик В.П. Команда фахівців має великий досвід у хірургії, регулярно оновлює свої знання і використовує новітні методи діагностики та лікування, щоб забезпечити пацієнтам високий рівень медичної допомоги.

Умови, сервіс і комфорт: чим вирізняється «ОН Клінік Миколаїв»

Приватні хірурги в «ОН Клінік» у Миколаєві забезпечують високий рівень медичної допомоги в комфортних умовах. Досвідчені висококваліфіковані лікарі забезпечують точну діагностику та ефективне лікування. Переваги «ОН Клінік Миколаїв»:

сучасний оперблок з новітнім обладнанням для широкого спектра хірургічних втручань;

малоінвазивні технології для швидкого відновлення пацієнтів і мінімізації післяопераційних ускладнень;

комфортний стаціонар з одномісними та двомісними палатами;

обслуговування без черги за попереднім записом.

У вартість операції включено хірургічне втручання і перебування в палаті. Пацієнтам надається все необхідне для перебування в стаціонарі - халат, тапочки, постільна білизна.

Зручне розташування медичного центру в центрі міста за адресою вул. Аркасівська, 8 (колишня Пушкінська) робить її доступною для всіх жителів Миколаєва. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, а також у суботу та неділю з 8:00 до 18:00.