  • вівторок

    22 квітня, 2025

  • 21.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сучасний операційний блок відкрито в ОН Клінік на Аркасівській

  • Реклама

  • 16:57, 22 квітня, 2025

У медичному центрі «ОН Клінік Миколаїв» розпочав роботу новий хірургічний блок, де прийом ведуть досвідчені профільні хірурги. Лікарі оперблоку спеціалізуються на хірургічному лікуванні проктологічних, дерматологічних, урологічних, гінекологічних, отоларингологічних захворювань. Операції проводяться з використанням сучасного обладнання.

Види операцій в «ОН Клінік Миколаїв»

В «ОН Клінік» у Миколаєві приватні хірурги проводять відкриті та закриті операції. Відкритий метод передбачає хірургічне втручання з розрізом шкіри, а закритий (малоінвазивний) - через невеликі проколи з використанням спеціального обладнання. Види операцій в «ОН Клінік Миколаїв»:

  • гінекологічні операції (гістероскопія, видалення кісти придатків яєчника, екстирпація матки);

  • абдомінальні (черевні) операції (видалення пупкової грижі, лапароцентез);

  • дерматологічні операції (видалення ліпоми та атероми, корекція рубців);

  • проктологічні операції (лікування геморою методом Лонго, видалення пілонідальної кісти);

  • отоларингологічні операції (аденотомія, конхопластика, гайморотомія);

  • урологічні операції (імплантація протеза яєчка, вазорезекція);

  • флебологічні операції (склеротерапія, флебектомія).

Ендоскопічні операції в «ОН Клінік Миколаїв» виконуються через природні отвори або невеликі проколи з використанням тонкого оптичного приладу (ендоскопа). Хірургічні процедури дають змогу точно діагностувати й лікувати захворювання з мінімальною травматизацією тканин. Лапароскопічні операції виконуються через невеликі розрізи з використанням сучасного обладнання Mindray.

Команда професіоналів в «ОН Клінік» у Миколаєві

У відділенні платної хірургії в Миколаєві працює команда висококваліфікованих лікарів з багаторічним досвідом у різних галузях медицини. Хірургічне відділення «ОН Клінік Миколаїв» представлено кваліфікованими фахівцями:

  • приватний гінеколог Латій К.В. - кандидат медичних наук, який займається лікуванням репродуктивної системи;

  • хірург-мамолог Шитюк В.М. - спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань молочних залоз (новоутворень і кіст різного походження);

  • хірург-проктолог Шпак В.В. - лікар вищої категорії, який займається лікуванням геморою, анальних тріщин, бахромок, поліпів;

  • хірург-отоларинголог Пегін Л. В. - проводить хірургічні втручання, включно з ендоскопічними операціями, а також лікування хронічних запалень, проблем із диханням і слухом;

  • хірурги-урологи Марков Д.О. та Лісов О.М. - проводять видалення кондилом і папілом у чоловіків.

В «ОН Клінік» у Миколаєві приймають гінеколог Кудінова В.В., флеболог Криворучко В.О., хірург Кухарик В.П. Команда фахівців має великий досвід у хірургії, регулярно оновлює свої знання і використовує новітні методи діагностики та лікування, щоб забезпечити пацієнтам високий рівень медичної допомоги.

Умови, сервіс і комфорт: чим вирізняється «ОН Клінік Миколаїв» 

Приватні хірурги в «ОН Клінік» у Миколаєві забезпечують високий рівень медичної допомоги в комфортних умовах. Досвідчені висококваліфіковані лікарі забезпечують точну діагностику та ефективне лікування. Переваги «ОН Клінік Миколаїв»:

  • сучасний оперблок з новітнім обладнанням для широкого спектра хірургічних втручань;

  • малоінвазивні технології для швидкого відновлення пацієнтів і мінімізації післяопераційних ускладнень;

  • комфортний стаціонар з одномісними та двомісними палатами;

  • обслуговування без черги за попереднім записом.

У вартість операції включено хірургічне втручання і перебування в палаті. Пацієнтам надається все необхідне для перебування в стаціонарі - халат, тапочки, постільна білизна.

Зручне розташування медичного центру в центрі міста за адресою вул. Аркасівська, 8 (колишня Пушкінська) робить її доступною для всіх жителів Миколаєва. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, а також у суботу та неділю з 8:00 до 18:00.

Реклама

Читайте також:

новини

У центрі Миколаєва не розширюватимуть зони платного паркування: які вулиці залишаться безкоштовними

Аліна Квітко
новини

У Миколаїв минулого року зареєстрували 8 е-петицій, а в Одесі — жодної

Світлана Іванченко
новини

Затори на в’їзді та виїзді з міста: на Варварівському мосту вивернуло металеву пластину

Аліна Квітко
новини

Два роки без ремонту після обстрілів: у Миколаєві жителі скаржаться на аварійні під'їзди

Світлана Іванченко
новини

Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта

Аліна Квітко

Депутат «Пропозиції» Панченко передав дрони з бюджету Миколаєва для оборонців Очакова

У центрі Миколаєва не розширюватимуть зони платного паркування: які вулиці залишаться безкоштовними

4 години тому

У Миколаїв минулого року зареєстрували 8 е-петицій, а в Одесі — жодної

Світлана Іванченко

Головне сьогодні