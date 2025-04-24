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Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴486 млн єдиного податку

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За перші три місяці 2025 року підприємці перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області 485,9 мільйонів гривень єдиного податку.

Це на понад 19% або 78,8 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

За інформацією податківців, єдиний податок забезпечив 19,6% усіх надходжень до бюджетів територіальних громад області. Найбільше коштів надійшло від фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі оподаткування, вони сплатили 329,6 мільйонів гривень.

Юридичні особи-спрощенці сплатили 47 мільйонів гривень, а сільськогосподарські товаровиробники, які працюють за четвертою групою єдиного податку, перерахували 109,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 47,9 мільйона гривень податку на нерухомість. 

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