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Обстріл суднобудівного підприємства у Миколаєві завдав збитків на понад ₴1 млрд

Миколаївський суднобудівний завод, архівне фотоМиколаївський суднобудівний завод, архівне фото

Через російський обстріл 16 лютого 2025 року у Миколаєві на території суднобудівного підприємства зруйновані та пошкоджені виробничі приміщення та споруди. Збитки оцінили в 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

Зазначається, що загальна площа засмічення через руйнування склала 2,4 гектара.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю внаслідок збройної агресії.

Нагадаємо, через обстріли будівель Державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» екологічний збиток становить понад 957 мільйона гривень.

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