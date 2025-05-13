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ЄС виділить Україні додаткові €900 млн на закупівлю зброї та боєприпасів

, Фото: EureporterЄС надасть Україні додаткові €900 млн на закупівлю зброї. Ілюстраційне Фото: Eureporter

Європейський Союз виділить додаткових 900 млн євро з надзвичайних доходів з заморожених активів Росії на закупівлю зброї та боєприпасів для України, збільшуючи загальну недавню підтримку оборонної промисловості України до 3,3 мільярдів євро.

Про це заявив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс під час відкриття II форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, пише «Європейська правда».

За його словами, 900 мільйонів євро, які передадуть на закупівлю зброї для України, надійдуть з надзвичайних доходів від заморожених активів Росії.

«У п'ятницю Кая Каллас оголосила, що ЄС інвестує 1 мільярд євро в українську оборонну промисловість. Але це ще не все. У найближчі два тижні ми також виділимо ще 900 мільйонів євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів», — повідомив Чарльз Фріс.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярдів євро на військову підтримку України.  Більшість суми піде на закупівлю зброї в українських виробників. 

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