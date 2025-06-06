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Алкоголь, тютюн, пальне: місцеві бюджети Миколаївщини заробили понад ₴17 млн на ліцензіях

Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перші п’ять місяців цього року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 17,1 мільйона гривень за ліцензії на виробництво і торгівлю алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет і пальним. 

Як це повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами обласного ДПС, це на 5,2 мільйона гривень або на понад 43% більше, ніж за аналогічний період того року.

Всього з початку року в регіоні видали понад 3,5 тисячі ліцензій. Найбільше — на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюновими виробами. Також активно оформлюють дозволи на зберігання та продаж пального.

Водночас, через порушення податкових правил, анульовано майже 800 ліцензій, здебільшого за недотримання умов торгівлі підакцизними товарами.

Нагадаємо, за чотири місяці 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали майже 12 мільйонів гривень від плати за ліцензії, що на три мільйони більше, ніж торік.

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