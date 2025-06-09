Середня зарплата в Україні становить понад ₴23 тис.: де платять найбільше

Середня заробітна плата в Україні становить понад 23,4 тисячі гривень. Фото: Freepik

У першому кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала понад 23,4 тисячі гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, з урахуванням інфляції, зростання доходів уповільнилося: у першому кварталі реальна зарплата зросла лише на 9,2%, тоді як торік показник становив 17,8%.

Про це повідомляє українська редакція Forbes з посиланням на дані Державної служби статистики.

У доларовому еквіваленті середня зарплата становила 562 доларів, що на 13,4% більше, ніж 495 доларів у першому кварталі 2024 року.

Причиною сповільнення темпів зростання реальних зарплат експерти називають пришвидшення інфляції: якщо на початку 2024 року інфляція становила 4%, то в першому кварталі цього року — вже 13,6%.

Лідери за рівнем зарплат:

Інформаційні технології та телекомунікації — понад 65,5 тисяч гривень (+32,6%)

Авіаційний транспорт — понад 52,5 тисяч гривень (+51,5%)

Фінансова та страхова діяльність — понад 50 тисяч гривень (+28,6%)

Найнижчі зарплати у сферах:

Освіта — понад 14 тисяч гривень (+13,1%)

Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок — понад 16 тисяч гривень (+17,8%)

Охорона здоров’я — понад 17 тисяч гривень (+12,6%)

Єдиною сферою, де зафіксували зниження заробітної плати, став водний транспорт — середня зарплата впала на 6,1% і становить 24,5 тисяч гривень. Це перший зафіксований спад у агрегованих галузях із початку 2024 року.

Раніше повідомлялось, що у квітні середня заробітна плата серед вакансій в Україні сягнула 24,5 тисячі гривень, з початку 2025 року вона стабільно зростає на 500 гривень щомісяця.