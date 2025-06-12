На ремонт траси Н-14 біля Миколаєва планують витратити ₴15,5 млн

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-14. Фото: Європейська дорожня будівельна компанія

На трасі державного значення Н-14 Олександрівка–Кропивницький–Миколаїв, на відрізку між 161 і 162 кілометром, планують виконати додаткові роботи з капітального ремонту. Очікувана вартість — 15,5 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті Prozorro.

Замовником виступає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Завершити роботи мають до 20 грудня 2026 року.

До переліку робіт входить:

нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком та фарбою;

встановлення нових дорожніх знаків;

ремонт тротуарів з укладанням нового асфальтобетону товщиною 26 см — 23 м²





встановлення метеостанції — включно з монтажем основ, опор, заземлення

Серед матеріалів, які планують використовувати — спеціальні герметики, асфальтобетон, бетонні суміші, фарба для розмітки, холодний пластик, щебенево-піщана суміш та інші.

Технічна документація передбачає гарантійні терміни експлуатації: 8 років — для основи дорожнього одягу та цементобетонного покриття, 3 роки — для асфальтобетонного, 1 рік — для розмітки пластиком.

Нагадаємо, дорога Н-14 Кропивницький — Олександрівка — Миколаїв довгі роки залишалася однією з найгірших в Україні. Її називали «дорогою смерті» через глибокі ями, відсутність покриття й небезпеку для водіїв. Найгірший стан зафіксували на території Миколаївської області.

Причинами такого стану стали багаторічна відсутність ремонту, перевантажені фури з зерном на експорт і недотримання вагових норм — дорогу будували ще за радянських часів для менш інтенсивного руху.

У 2019 році Уряд вирішив капітально відремонтувати трасу Н-14 із використанням цементобетонного покриття, більш стійкого до навантажень. Роботи розпочали з кількох ділянок у Миколаївській області. Заливали нову основу, облаштовували шви, ставили бордюри й укладали нове покриття. З них, 1,7 мільярда гривень передбачено на відновлення дороги Н-14.

До кінця 2020 року будівництво на визначених ділянках завершили, відкрили рух транспорту й ввели трасу в експлуатацію.