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Євросоюз передав Україні ще €1 млрд за рахунок активів РФ

Прапори України та ЄС, Фото: Getty ImagesПрапори України та ЄС, Фото: Getty Images

Від Європейського Союзу Надійшло Україні ще 1 мільярд євро за рахунок російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.

«Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету», — зазначив Денис Шмигаль.

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання заморожених активів РФ.

Нагадаємо, що Євросоюз оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України.  Більшість суми піде на закупівлю зброї в українських виробників. 

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